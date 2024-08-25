П'яний 18-річний водій збив 6-річну дівчинку на пішохідному переході та втік з місця ДТП

Поліцейський оформлює порушника. Фото: Нацполіція

В селі Фурманівка, що на Одещині, сталася дорожньо-транспортна пригода: 18-річний мотоцикліст збив 6-річну дівчинку на пішохідному переході. Водій втік з місця події, але його швидко затримали правоохоронці.

Про це у неділю, 25 серпня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Аварія на Одещині

За інформацією поліцейських, аварія сталася 24 серпня близько 21:00, про неї повідомив випадковий очевидець. Медики, які прибули на місце події, госпіталізували дитину з важкими травмами, у тому числі й черепно-мозкову травму та перелом тазостегнового суглоба.

Пішохідний перехід, на якому водій збив дитину. Фото: Нацполіція

Водій був п'яний

Протягом години поліція знайшла водія. На його подвір'ї виявили мотоцикл з характерними пошкодженнями. Під час перевірки у водія виявили 1.0 проміле алкоголю, що у п'ять разів перевищує допустиму норму. Крім того, молодик не мав водійського посвідчення. Він пояснив свою втечу страхом перед відповідальністю.

Яке покарання за спричинене ДТП

Слідчі Ізмаїльського районного відділу поліції кваліфікували дії підозрюваного за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Водія можуть затримати та висунути йому підозру. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.