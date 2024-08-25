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В Одесі перейменували вулицю Восьмого березня — яка нова назва

25 серпня 2024 15:57
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Вулицю Восьмого березня перейменували на честь засновників корково-лінолеумного заводу
Вулиця та провулки Восьмого березня в Одесі. Фото: скриншот з google.maps
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі вулицю Восьмого березня перейменовано на вулицю Вікандера і Ларсена, на честь підприємців, які заснували відомий корково-лінолеумний завод у районі Балтівської слобідки. Нова назва увічнює внесок шведських бізнесменів у промисловий розвиток міста.

Про це у неділю, 25 серпня, повідомила пресслужба Одеської міської ради

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Акції Вікандера і Ларсена. Фото: VIOLITY

Коркове виробництво в Одесі

За інформацією мерії, коркове виробництво з'явилося в Одесі ще в 1878 році завдяки підприємцю Едуарду Арпсу, який заснував перший завод на схилі Водяної балки.

В Одесі перейменували вулицю Восьмого березня — яка нова назва - фото 2
Вид на завод Арпс. Фото: ОМР

Пізніше до його справи долучилися підприємці Яльм та Карл-Август Вікандери, а також шведський бізнесмен Ларсен, які заснували фірму "Вікандер і Ларсен", що спеціалізувалася на виробництві пробки. До 1913 року їхнє підприємство стало одним із найбільших виробників лінолеуму в Європі.

  • Вікандер і Ларсен в Одесі
    Каталог лінолеумів Вікандера і Ларсена. Фото: VIOLITY
  • В Одесі перейменували вулицю Восьмого березня — яка нова назва - фото 4
    Каталог лінолеумів Вікандера і Ларсена. Фото: VIOLITY
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Під час Першої світової війни підприємство зазнало значних втрат через припинення постачання сировини з-за кордону та руйнування будівель заводу. У 1918 році Вікандер виїхав за кордон, а завод було націоналізовано у 1921 році. Після кількох змін власників та банкрутства у 2004 році від колишньої бізнес-імперії залишилися лише ворота заводу та комплекс магазинів на вулиці Рішельєвській.

В Одесі перейменували вулицю Восьмого березня — яка нова назва - фото 5
Ворота заводу "Вікандер і Ларсен". Фото: ОМР
В Одесі перейменували вулицю Восьмого березня — яка нова назва - фото 6
Магазини заводу "Вікандер і Ларсен". Фото: ОМР

Що ще перейменували

Нові назви також отримали прилеглі провулки та лінії, які тепер пов'язані з продукцією, людьми та технічним циклом заводу.

В Одесі перейменували вулицю Восьмого березня — яка нова назва - фото 7
Список перейменованих провулків. Фото: ОМР

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Одеса війна Одеська область декомунізація Одеська ОДА перейменування

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