На Одещині втекли мобілізовані в'язні зі стрільб

В'язні, які втекли. Фото: Думська

На Одещині втекли мобілізовані колишні ув'язнені, вони прихопили із собою зброю. За інформацією місцевих ЗМІ, правоохоронці оголосили план з розшуку та затримання дезертирів.

Про це у неділю, 25 серпня, повідомило одеське видання Думська з посилання на джерела у правоохоронних органах.

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Повідомлення джерела Думська. Фото: скриншот

Втеча зі стрільб

За даними видання, втеча сталася вчора ввечері під час навчання переміщень зі стріляниною у зустрічному бою на одному з полігонів області. Троє чоловіків захопили з собою автомати Калашнікова. За даними "Думської", джерела в правоохоронних органах підтвердили, що втікачами є солдати Юрій Войтюк, Станіслав Іванов та Денис Мацюра, які служили в одній із механізованих бригад.

План перехват

У зв'язку з інцидентом, на території Одещини оголошено план з розшуку та затримання дезертирів. Втікачі озброєні та можуть становити небезпеку для оточення. Наразі ведуться активні пошукові заходи для встановлення місцезнаходження та затримання втікачів. Зазначимо, що офіційної інформації з боку уповноважених осіб з приводу цього інциденту на час публікації матеріалу не було.