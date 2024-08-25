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На Одещині сільській раді не вистачило 30 млн на укриття — оголошено додатковий тендер

25 серпня 2024 16:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині сільська рада віддала тендер на понад 6 млн без аукціону
Йосипівський ліцей Маяківської сільської ради. Фото: yspv.school.org.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині продовжують оголошувати закупівлі на ремонт споруд цивільного захисту. Так, у селі Йосипівка, що належить до Маяківської селищної ради, почали зводити укриття подвійного призначення, тобто протирадіаційне, ще торік. Грошей, які були заплановані на ці цілі, не вистачило, тому зараз оголосили додатковий тендер на майже 7 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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На Одещині сільській раді не вистачило 30 млн на укриття — оголошено додатковий тендер - фото 1
Дані з аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

За інформацією відкритого аукціону, замовником ремонту укриття по вул. Софіївська 101 стала Маяківська сільська рада. На додаткові роботи планують витратити 6 707 580 гривень. Кошти візьмуть з місцевого бюджету. Наразі невідомо, які роботи має провести підрядник на ці гроші. 

Закупівля без аукціону

Тендер віддали без аукціону фірмі ТОВ "СТАНІ МАГНУМ". Саме цей підрядник був обраний переможцем і торік.  Йому також віддали роботи на зведення укриття на понад 44 млн грн без використання електронної системи. Фінансувався проєкт з держбюджету та бюджету місцевої громади. Тоді за умовами договору будівництво укриття мали здати до кінця серпня 2024 року. 

На Одещині сільській раді не вистачило 30 млн на укриття — оголошено додатковий тендер - фото 2
Дані про оголошення тендеру у 2023 році

Згідно з інформацією в системі Prozorro, під час робіт кошторисну вартість скоротили до 30 млн через зменшення обсягів закупівлі підрядником. 

  • Договір на укриття
    Угода по договору на фінансування будівництва укриття у 2023 році. Фото: скриншот
  • Тендер на укриття
    Угода по договору на фінансування будівництва укриття у 2024 році. Фото: скриншот
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Закупівлі без використання електронної системи: що це

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Які роботи заплановані за минулою закупівлею

Загалом у технічному завданні за 2023 рік було вказано понад 300 видів робіт. Основні з них містили підготовку ґрунту, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, улаштування перегородок, тинькування та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо. Також планується повністю провести теплоізоляцію по периметру укриття, зробити пандус та провести опалення. Обов'язкова наявність системи пожежної безпеки та протидимного захисту.

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