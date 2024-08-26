Атака на одещину сьогодні: зросла кількість постраждалих

Рятувальники працюють на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Стало відомо, що в Одеській області до семи збільшилась кількість поранених в результаті атаки росіян сьогодні зранку, 26 серпня. Серед постраждалих є три дитини.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Дані від поліції

В результаті ворожого удару зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, руйнування фіксуються у приватних будинках, також є пошкоджені автівки. Семеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Серед поранених є три дитини — хлопчики 10-ти та 7-ми років і 10-річна дівчинка. Усім надається медична допомога. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється", — зазначили у поліції.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Згоріли автівки внаслдіок атаки 26 серпня. Фото: ДСНС Одещини

Розпочато розлідування

Прокурори розпочали досудове розслідування за черговим фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці.