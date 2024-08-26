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На Одещині зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки

26 серпня 2024 13:06
Верзілова Єлизавета - редактор
Атака на одещину сьогодні: зросла кількість постраждалих
Рятувальники працюють на Одещині. Фото: ДСНС Одещини
Верзілова Єлизавета - редактор

Стало відомо, що в Одеській області до семи збільшилась кількість поранених в результаті атаки росіян сьогодні зранку, 26 серпня. Серед постраждалих є три дитини.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Рятувальники працюють на місці атаки на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Дані від поліції

В результаті ворожого удару зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, руйнування фіксуються у приватних будинках, також є пошкоджені автівки. Семеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Серед поранених є три дитини — хлопчики 10-ти та 7-ми років і 10-річна дівчинка. Усім надається медична допомога. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється", — зазначили у поліції.

На Одещині зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки - фото 2
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини
Горяли автівки на Одещині внаслідок атаки 26 серпня
Згоріли автівки внаслдіок атаки 26 серпня. Фото: ДСНС Одещини

Розпочато розлідування

Прокурори розпочали досудове розслідування за черговим фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці.

Прокуратура розпочала розслідуванн атаки на Одещину 26 серпня
На місці працюють прокурори. Фото: Одеська обласна прокуратура

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13:22 Внаслідок удару по Краматорську поранена польська журналістка — вона не планує виїжджати з України

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