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Рух трасою Одеса-Рені ускладнюється кожної хвилини — яка ситуація із заторами зараз

26 серпня 2024 12:44
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса-рені у понеділок: яка ситуація
Затори на трасі М-15 зараз, 26 серпня. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

У понеділок вдень, 26 серпня, фіксуються значні затори на виїзді з Одеси у бік кордону з Молдовою. Також у напрямку Бессарабії на автодорозі М-15 рух значно ускладнено. Окрім цього, черги з автівок спостерігаються й на деяких КПП нашого регіону.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту на виїзді з Одесі. Також затор спостерігається у межах Маяків та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку.  Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. 

Затори у напрямку Паланки 26 серпня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух. 

Старокозаче, затори 26 серпня
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори на орлівці 26 серпня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

Затори на Рені 26 серпня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

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13:30 У Молдові зафіксували перебої в енергосистемі після обстрілу України

13:22 Внаслідок удару по Краматорську поранена польська журналістка — вона не планує виїжджати з України

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33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

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