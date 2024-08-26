Затори на трасі Одеса-рені у понеділок: яка ситуація

Затори на трасі М-15 зараз, 26 серпня. Фото: скриншот

У понеділок вдень, 26 серпня, фіксуються значні затори на виїзді з Одеси у бік кордону з Молдовою. Також у напрямку Бессарабії на автодорозі М-15 рух значно ускладнено. Окрім цього, черги з автівок спостерігаються й на деяких КПП нашого регіону.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту на виїзді з Одесі. Також затор спостерігається у межах Маяків та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.