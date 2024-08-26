У Чорному моря горять "вишки Бойка": що відомо

Горить платформа "Таврида" у Чорному морі. Архівне фото: скриншот

У Чорному морі загорілися бурові та нафто- газовидобувні платформи, відомі як "вишки Бойка". За даними аналітиків, пошкоджені усі три станції у наслідок атаки.

Про це у понеділок, 26 серпня, у соцмережі Х написав OSINT-аналітик MT Anderson.

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"Усі три бурові платформи зазнали нападу на схід від острова Зміїний... Станом на 24 серпня 2024 року, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму", — пише OSINT-аналітик MT Anderson.

Допис аналітика. Фото: скриншот

Платформи горять у Чорному морі. Фото: MT Anderson

"Вишки Бойка": що відомо

"Вишки Бойка" — це нафтовидобувні та газові бурові платформи, що розташовані у Чорному морі. Являють собою дві платформи: В312 – "Петро Годованець" та В319 – "Україна" ("Незалежність"), побудовані в 2010 та 2012 роках відповідно.

"Вишки Бойка" у Чорному морі. Фото: espreso.tv

Після розробки нових родовищ в шельфовій частині Чорного моря, вони мали в рази збільшити видобуток природного газу та нафти. За допомогою цих вишок відбувався контроль за островом Зміїний, Кримом і загальний моніторинг акваторії Чорного моря.