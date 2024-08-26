Одесита затримали за підозрою у збуті боєприпасів: поліція

В Одесі затримали місцевого за збут боєприпасів. Фото: Нацполіція

Поліція затримала жителя Одеси, який підозрюється у торгівлі боєприпасами. За збут частини свого "арсеналу" бізнесмен перебуває під вартою, йому загрожує позбавлення волі.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі оборудки

43-річний "підприємець" з Одеси встиг двічі продати небезпечний товар малознайомому чоловіку. Спочатку він збув 175 набоїв різного калібру, три корпуси ручних гранат та два запали, а пізніше доповнив свій асортимент ще й ручною осколковою гранатою.

Граната із запалом. Фото: Нацполіція

Поліцейські не тільки задокументували всі його протизаконні оборудки, але й вилучили з незаконного обігу весь небезпечний арсенал та відправили його на експертизу.

Поліція вилучила набої. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Зловмисника затримали в процесуальному порядку і повідомили про підозру у придбанні, зберіганні та збуті вибухових пристроїв і бойових припасів без жодного дозволу, передбаченого законом.

Чоловіка затримали в Одесі. Фото: Нацполіція

Тепер йому світить до семи років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 грн.