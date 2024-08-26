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Серед постраждалих у наслідок атаки на Одещину є дитина, — ОВА

26 серпня 2024 11:16
Верзілова Єлизавета - редактор
Постраждала дитина: в ОВА повідомили наслідки атаки по Одещині
Серед постраждалих на Одещині є діти. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні вранці, 26 серпня, російські війська здійснили черговий ракетний удар по Одеській області, спрямований на енергетичну та цивільну інфраструктуру регіону. В результаті атаки постраждали чотири особи, серед яких є дитина.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот 

Наслідки атаки на Одещину

Серед постраждалих є хлопчик 10-ти років. Наразі його та ще двох людей госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

"Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них — 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога", — написав Олег Кіпер.

Окрім цього, уламки ракет пошкодили кілька приватних будинків і значну кількість автомобілів. В Одеському районі зафіксовані перебої в електропостачанні, які наразі усувають відповідні служби.

Правоохоронці працюють на місці подій, документуючи наслідки чергового воєнного злочину агресора проти мирного населення України.

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