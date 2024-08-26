Пострадал ребенок: в ОВА сообщили последствия атаки по Одесчине

Среди пострадавших в Одесской области есть дети. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня утром, 26 августа, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесской области, направленный на энергетическую и гражданскую инфраструктуру региона. В результате атаки пострадали четыре человека, среди которых есть ребенок.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Последствия атаки на Одесщину

Среди пострадавших есть мальчик 10-ти лет. Пока что его и еще двух человек госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

"В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь" , — написал Олег Кипер.

Кроме того, обломки ракет повредили несколько частных домов и значительное количество автомобилей. В Одесском районе зафиксированы перебои в электроснабжении, которые устраняют соответствующие службы.

Правоохранители работают на месте событий, документируя последствия очередного военного преступления агрессора против мирного населения Украины.