Пострадал ребенок: в ОВА сообщили последствия атаки по Одесчине

Среди пострадавших в результате атаки на Одесчину есть ребенок, — ОВА
Сегодня утром, 26 августа, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесской области, направленный на энергетическую и гражданскую инфраструктуру региона. В результате атаки пострадали четыре человека, среди которых есть ребенок.
Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия атаки на Одесщину
Среди пострадавших есть мальчик 10-ти лет. Пока что его и еще двух человек госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.
"В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь" , — написал Олег Кипер.
Кроме того, обломки ракет повредили несколько частных домов и значительное количество автомобилей. В Одесском районе зафиксированы перебои в электроснабжении, которые устраняют соответствующие службы.
Правоохранители работают на месте событий, документируя последствия очередного военного преступления агрессора против мирного населения Украины.
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