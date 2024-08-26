Задержка поездов из Одессы: данные от УЗ

Задержка международных и междугородних рейсов из Одессы — какие поезда стоят
Из-за сегодняшней массированной ракетной атаки на регионы Украины, в частности Одесчину, некоторые поезда задерживаются более двух часов. В частности, это касается междугородних и международных маршрутов.
Об этом Новини.LIVE узнали с официального сайта Укрализныци.
Какие поезда задерживаются
Как сообщили в "Укрзализныце", из-за утренних обстрелов Одесчины в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения:
- №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+2:22);
- №37/38 Одесса-Главная-Ужгород (+1:58).
Атака на Одесчину 26 августа: что известно
С самого утра оккупанты бьют по украинским территориям с применением ракет и дронов — обстрелы продолжаются уже более двух часов. Из-за попадания Одесчина осталась без света — в регионе действуют экстренные отключения. Также вследствие обесточивания в Одессе не ходит общественный электротранспорт — движение трамваев и троллейбусов временно прекращено.
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