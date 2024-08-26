Задержка поездов из Одессы: данные от УЗ

Некоторые поезда УЗ задерживаются из-за обстрелов 26 августа. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Из-за сегодняшней массированной ракетной атаки на регионы Украины, в частности Одесчину, некоторые поезда задерживаются более двух часов. В частности, это касается междугородних и международных маршрутов.

Об этом Новини.LIVE узнали с официального сайта Укрализныци.

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Как сообщили в "Укрзализныце", из-за утренних обстрелов Одесчины в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения:

№35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+2:22);

№37/38 Одесса-Главная-Ужгород (+1:58).

Задержка поездов из Одессы. Фото: скриншот

Атака на Одесчину 26 августа: что известно

С самого утра оккупанты бьют по украинским территориям с применением ракет и дронов — обстрелы продолжаются уже более двух часов. Из-за попадания Одесчина осталась без света — в регионе действуют экстренные отключения. Также вследствие обесточивания в Одессе не ходит общественный электротранспорт — движение трамваев и троллейбусов временно прекращено.