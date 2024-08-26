Затримка поїздів з Одеси: дані від УЗ

Затримка міжнародних та міжміських рейсів з Одеси — які поїзди стоять
Через сьогоднішню масовану ракетну атаку на регіони України, зокрема Одещину, деякі поїзди затримуються на понад дві години. Зокрема, це стосується міжміських та міжнародних маршрутів.
Про це Новини.LIVE дізнались з офіційного сайту Укралізниці.
Які поїзди затримуються
Як повідомили в "Укрзалізниці", через ранковий обстріл Одещини у дорозі затримуються поїзди далекого та приміського сполучення:
- №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+2:22);
- №37/38 Одеса-Головна-Ужгород (+1:58).
Атака на Одещину 26 серпня: що відомо
Із самого ранку окупанти гатять по українських територіях із застосуванням ракет та дронів — обстріли тривають уже понад дві години. Через влучання Одещина залишилися без світла — у регіоні діють екстрені відключення. Також у наслідок знеструмлення в Одесі не ходить громадський електротранспорт — рух трамваїв та тролейбусів тимчасово припинено.
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