Затримка поїздів з Одеси: дані від УЗ

Деякі поїзди УЗ затримуються через обстріли 26 серпня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Через сьогоднішню масовану ракетну атаку на регіони України, зокрема Одещину, деякі поїзди затримуються на понад дві години. Зокрема, це стосується міжміських та міжнародних маршрутів.

Про це Новини.LIVE дізнались з офіційного сайту Укралізниці.

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Які поїзди затримуються

Як повідомили в "Укрзалізниці", через ранковий обстріл Одещини у дорозі затримуються поїзди далекого та приміського сполучення:

№35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+2:22);

№37/38 Одеса-Головна-Ужгород (+1:58).

Затримка поїздів з Одеси. Фото: скриншот

Атака на Одещину 26 серпня: що відомо

Із самого ранку окупанти гатять по українських територіях із застосуванням ракет та дронів — обстріли тривають уже понад дві години. Через влучання Одещина залишилися без світла — у регіоні діють екстрені відключення. Також у наслідок знеструмлення в Одесі не ходить громадський електротранспорт — рух трамваїв та тролейбусів тимчасово припинено.