Пострадавшие в результате атаки в Одесской и Николаевской областях: детали

В результате утренней атаки на Одесчину и Николаевщину есть пострадавшие — подробности
Стало известно, что в результате массированной ракетной атаки по территории Украины, в Одесской и Николаевской области есть пострадавшие. Кроме этого, в области загорелся масштабный пожар.
Об этом сообщают местные СМИ.
Последствия атаки на Одесчину 26 августа
По данным СМИ, три человека получили ранения в результате обстрелов Одесщины сегодня утром, 26 августа. Их состояние пока неизвестно — официальных комментариев о состоянии пострадавших не поступало.
Также в регионе загорелся пожар на автотранспортном предприятии. Предварительно известно, что там горят десятки грузовых автомобилей.
Последствия утренней атаки в Николаевской области
В Николаевской области трое раненых из-за массированного ракетного обстрела. В ОВА сообщили, что ситуация остается под контролем.
Напомним, что в результате атаки россиян Одесщина осталась без света — в регионе действуют экстренные отключения. Также из-за обесточения в Одессе не ходит общественный электротранспорт — движение трамваев и троллейбусов временно приостановлено.
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