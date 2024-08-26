Пострадавшие в результате атаки в Одесской и Николаевской областях: детали

В Одесской и Николаевской области есть пострадавшие в результате утренней атаки 26 августа. Иллюстративное фото: эспрессо.tv

Стало известно, что в результате массированной ракетной атаки по территории Украины, в Одесской и Николаевской области есть пострадавшие. Кроме этого, в области загорелся масштабный пожар.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Последствия атаки на Одесчину 26 августа

По данным СМИ, три человека получили ранения в результате обстрелов Одесщины сегодня утром, 26 августа. Их состояние пока неизвестно — официальных комментариев о состоянии пострадавших не поступало.

Также в регионе загорелся пожар на автотранспортном предприятии. Предварительно известно, что там горят десятки грузовых автомобилей.

Последствия утренней атаки в Николаевской области

В Николаевской области трое раненых из-за массированного ракетного обстрела. В ОВА сообщили, что ситуация остается под контролем.

Сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима. Фото: скриншот

Напомним, что в результате атаки россиян Одесщина осталась без света — в регионе действуют экстренные отключения. Также из-за обесточения в Одессе не ходит общественный электротранспорт — движение трамваев и троллейбусов временно приостановлено.