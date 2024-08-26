Постраждалі внаслідок атаки на Одещині та Миколаївщині: деталі

На Одещині та Миколаївщині є постраждалі внаслідок ранкової атаки 26 серпня. Ілюстративне фото: еспресо.tv

Стало відомо, що у наслідок масованої ракетної атаки по території Україні, на Одещині та Миколаївщині є постраждалі. Окрім цього, в області спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Наслідки атаки на Одещину 26 серпня

За даними ЗМІ, троє людей дістали поранення в наслідок обстрілів Одещини сьогодні зранку, 26 серпня. Їх стан наразі невідомий — офіційних коментарів щодо стану потерпілих не надходило.

Також у регіоні спалахнула пожежа на автотранспортному підприємстві. Попередньо відомо, що там горять десятки вантажних автомобілів.

Наслідки ранкової атаки на Миколаївщині

У Миколаївській області троє поранених через масований ракетний обстріл. В ОВА повідомили, що ситуація залишається під контролем.

Допис очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у результаті атаки росіян Одещина залишилися без світла — у регіоні діють екстрені відключення. Також через знеструмлення в Одесі не ходить громадський електротранспорт — рух трамваїв та тролейбусів тимчасово припинено.