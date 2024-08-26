Постраждалі внаслідок атаки на Одещині та Миколаївщині: деталі

Унаслідок ранкової атаки на Одещину та Миколаївщину є постраждалі — подробиці
Стало відомо, що у наслідок масованої ракетної атаки по території Україні, на Одещині та Миколаївщині є постраждалі. Окрім цього, в області спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Наслідки атаки на Одещину 26 серпня
За даними ЗМІ, троє людей дістали поранення в наслідок обстрілів Одещини сьогодні зранку, 26 серпня. Їх стан наразі невідомий — офіційних коментарів щодо стану потерпілих не надходило.
Також у регіоні спалахнула пожежа на автотранспортному підприємстві. Попередньо відомо, що там горять десятки вантажних автомобілів.
Наслідки ранкової атаки на Миколаївщині
У Миколаївській області троє поранених через масований ракетний обстріл. В ОВА повідомили, що ситуація залишається під контролем.
Нагадаємо, що у результаті атаки росіян Одещина залишилися без світла — у регіоні діють екстрені відключення. Також через знеструмлення в Одесі не ходить громадський електротранспорт — рух трамваїв та тролейбусів тимчасово припинено.
Читайте Новини.LIVE!