Одессита задержали по подозрению в сбыте боеприпасов: полиция

Бизнес на боеприпасах — полиция задержала одессита
Полиция задержала подозреваемого в торговле боеприпасами жителя Одессы. За сбыт части своего "арсенала" бизнесмен находится под стражей, ему грозит лишение свободы.
Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали сделки
43-летний "предприниматель" из Одессы успел дважды продать опасный товар малознакомому мужчине. Сначала он сбыл 175 патронов разного калибра, три корпуса ручных гранат и два запала, а позже дополнил свой ассортимент еще и ручной осколочной гранатой.
Полицейские не только задокументировали все его противозаконные сделки, но изъяли из незаконного оборота весь опасный арсенал и отправили его на экспертизу.
Что угрожает
Злоумышленника задержали в процессуальном порядке и сообщили о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств и боевых припасов без разрешения, предусмотренного законом.
Теперь ему светит до семи лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 грн.
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