Одессита задержали по подозрению в сбыте боеприпасов: полиция

В Одессе задержан местный за сбыт боеприпасов. Фото: Нацполиция

Полиция задержала подозреваемого в торговле боеприпасами жителя Одессы. За сбыт части своего "арсенала" бизнесмен находится под стражей, ему грозит лишение свободы.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали сделки

43-летний "предприниматель" из Одессы успел дважды продать опасный товар малознакомому мужчине. Сначала он сбыл 175 патронов разного калибра, три корпуса ручных гранат и два запала, а позже дополнил свой ассортимент еще и ручной осколочной гранатой.

Граната с запалом. Фото: Нацполиция

Полицейские не только задокументировали все его противозаконные сделки, но изъяли из незаконного оборота весь опасный арсенал и отправили его на экспертизу.

Полиция изъяла патроны. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Злоумышленника задержали в процессуальном порядке и сообщили о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств и боевых припасов без разрешения, предусмотренного законом.

Мужчину задержали в Одессе. Фото: Нацполиция

Теперь ему светит до семи лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 грн.