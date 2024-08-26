В Черном море горят "вышки Бойко": что известно

Горит платформа "Таврида" в Черном море. Архивное фото: скриншот

В Черном море загорелись буровые и нефтедобывающие платформы, известные как "вышки Бойко". По данным аналитиков, повреждены все три станции в результате атаки.

Об этом в понедельник, 26 августа, в соцсети Х написал OSINT-аналитик MT Anderson.

Читайте также:

"Все три буровые платформы подверглись нападению восточнее острова Змеиный... По состоянию на 24 августа 2024 года, средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма", — пишет OSINT-аналитик MT Anderson.

Сообщение аналитика. Фото: скриншот

Платформы горят в Черном море. Фото: MT Anderson

"Вышки Бойко": что известно

"Вышки Бойко" — это нефтедобывающие и газовые буровые платформы, расположенные в Черном море. Представляют собой две платформы: В312 — "Петр Годованец" и В319 — "Украина" ("Независимость"), построенные в 2010 и 2012 годах соответственно.

"Вышки Бойко" в Черном море. Фото: espreso.tv

После разработки новых месторождений в шельфовой части Черного моря они должны были в разы увеличить добычу природного газа и нефти. С помощью этих вышек происходил контроль за островом Змеиным, Крымом и общий мониторинг акватории Черного моря.