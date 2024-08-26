Пробки на трассе Одесса-рени в понедельник: какая ситуация

Пробки на трассе М-15 сейчас, 26 августа. Фото: скриншот

В понедельник днем, 26 августа, фиксируются значительные пробки на выезде из Одессы в сторону границы с Молдовой. Также в направлении Бессарабии на автодороге М-15 движение значительно затруднено. Кроме того, очереди из автомобилей наблюдаются и на некоторых КПП нашего региона.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта на выезде из Одессы. Также пробка наблюдается в пределах Маяков и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, свидетельствующий о не затрудненном движении.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.