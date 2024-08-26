Стан постраждалих внаслідок ракетного удару по Одещині: що відомо

Пацієнтра у лікарні. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні вранці після чергового ракетного удару по Одещині до міської клінічної лікарні доставили чотирьох постраждалих із мінно-вибуховими травмами. Медики надали усю необхідну допомогу, тож тепер життю одеситів нічого не загрожує.

Про стан пацієнтів розповів заступник медичного директора з хірургічної допомоги, Андрій Аносов.

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"До нас було доставлено чотирьох людей, з них двох госпіталізували, а двоє, після надання амбулаторної допомоги, вирушили додому. Наразі загрози для життя людей немає. Вони перебувають у стані середньої важкості і отримують всю необхідну допомогу в травматологічному відділенні", – повідомив лікар.

Лікар Андрій Аносов про стан постраждалих. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що усі постраждалі були у стані шоку та дуже розгублені, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

"Звісно, люди шоковані, адже ніхто не очікує таких подій біля свого дому, навіть попри те, що війна триває вже понад два роки", — додав медик.

Вони можуть перебувати в лікарні від 2-3 діб до тижня, залежно від їхнього стану. Після того, як медики зазначать, що з ними усе добре — людей відпустять додому.