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Скандал у лікарні на Одещині — у закладі оновили меню для пацієнтів

24 серпня 2024 17:35
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У медзакладі, який потрапив у скандал, оновили меню
Директор закладу Станіслав Сервецький. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У медичному закладі на Одещині, де спалахнув скандал, оновили меню для пацієнтів, збільшивши вартість харчування зі 100 до 103 гривень на добу. Завдяки волонтерській підтримці заклад отримав необхідні продукти, що дозволило розширити раціон.

Про це у суботу, 24 серпня, повідомив директор закладу Станіслав Сервецький.

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Оновлене меню для військових і цивільних

За його словами, це стосується як цивільних, так і військових пацієнтів. Нове меню передбачає розширений раціон з додаванням овочів, фруктів, м'ясних продуктів і солодощів, які раніше були відсутні через брак коштів.

"Ще місяць тому генеральний директор прорахував нове меню для цивільних, для військових. Вийшло до 103 грн. І от зараз, ви можете побачити, нам допомогли волонтери. Це меню вже сформували, бо в нас іще немає своїх коштів, щоб закуплятися", — сказав Станіслав Сервецький. 

Допомога волонтерів

Він зазначив, що важливу роль у цьому процесі зіграла підтримка волонтерів, які доставили необхідні продукти, дозволивши розпочати роботу за новим меню. Також було підраховано індивідуальний добовий калораж для кожного пацієнта, враховуючи їхні медичні потреби.

"Бо ми вже там попросили, візьміть те, що нам треба, будь ласка, а не те, що там маєте. Вони довезли ті продукти, які нам будуть потрібні, для формування цього меню", — уточнив директор медзакладу.

Станіслав Сервецький додав, що нове меню офіційно запрацює через два тижні, коли буде завершено всі тендерні процедури. Це дозволить забезпечити збалансоване харчування для всіх пацієнтів закладу.

Скандал у лікарні: що відомо

21 серпня бойовий медик показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування. Пізніше Міністерство охорони здоров'я України розпочало термінову перевірку лікарні, а директор закладу визнав, що лікарня не була пристосована для прийому військовослужбовців. На ситуацію також відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

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