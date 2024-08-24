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Куди подівся хек на 8 млн грн — Кіпер розкритикував медзаклад на Одещині за харчування військових

24 серпня 2024 17:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Скандал в лікарні на Одещині: заклад закупив продуктів на мільйони
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в лікарні. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У медичному закладі міста Одеси вибухнув скандал після опублікування одного із військових умов утримання та харчування поранених. Виявилося, що скандальна психлікарня через системи електронних закупівель Prozorro придбала продуктів на мільйони.

Про це у суботу, 24 серпня, під час робочого візиту в медзаклад повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Закупили продуктів на мільйони

За його словами, на цей рік для медзакладу було закуплено понад десять тонн томатної пасти. Але що з нею роблять, у медзакладі не змогли пояснити. 

 "У нас сьогодні з медициною взагалі жах. У нас "титани" сиділи по 15 років, розповідали, як вони все роблять, а ми це зараз ситечком "хлипаємо", ці всі проблеми. Скільки томата закупили? От скажіть мені, попередній головний лікар закупив 12 тонн томатної пасти. Що тут роблять з нею? Так, у вас по документах попереднього лікаря, якого я звільнив", — обурився очільник ОВА.

У відповідь на це завідувачка харчоблоку заявила, що не знає про таку закупівлю.

"Я перепрошую, томату у нас стільки не було. Ми просили допомоги у волонтерів", — сказала жінка. 

Окрім цього, медичний заклад також придбав на вісім мільйонів риби хек. Кіпер наголосив, що ці продукти закуповувалися без реальної потреби, у той час як заклад звертався до волонтерів за допомогою з продуктами.

"Всі розповідали, як добре все працює, а ми зараз змушені вирішувати проблеми, які створили попередники. Закуплено продуктів на мільйони, але лікарня все одно потребує допомоги волонтерів", — заявив Кіпер. 

Проблеми з харчуванням розв'яжуть

В медзакладі, за словами очільника ОВА, буде проведено комплексний аналіз та перегляд політики забезпечення. Він закликав всі зацікавлені сторони, включно з волонтерами та громадськими активістами, не лише критикувати в соціальних мережах, а й долучатися до розв'язання проблем.

"Хочете допомагати? Будь ласка. Ми відкриті до співпраці й готові залучати вас до роботи. Це не питання лише скарг, а й реальних дій. Я сьогодні звернусь до наших торгових мереж і подивимось, що зможемо зробити", — заявив Олег Кіпер.

Зокрема, також було вирішено провести тендер на нові послуги з харчування. За словами губернатора, якщо виникне необхідність, до кінця року будуть виділені додаткові бюджетні кошти для покращення умов у закладі.

Що передувало

21 серпня бойовий медик показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування.

Наступного дня Міністерство охорони здоров'я України відреагувало на скандал, пов'язаний із неналежними умовами перебування пацієнтів у одній із психіатричних лікарень Одеської області. У відомстві заявили, що комісія вже працює над з'ясуванням причин, через які пацієнти не були одразу розміщені у приміщеннях медичного закладу з належними умовами.

Також ми повідомляли, що директор скандальної психлікарні в Одеській області заявив, що заклад не пристосований для прийому військовослужбовців. Ті умови, зокрема харчування, розраховані на пацієнтів із розладами травлення, а відділення для реабілітації захисників взагалі довелось відкривати в екстреному режимі.

На скандал відреагував і омбудсмен Дмитро Лубінець. Представники Офісу Уповноваженого провели термінову перевірку закладу.

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