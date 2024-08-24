"Хочу в музей до Каті": в Одесі "прикрасили" погруддя Пушкіна

Табличка на пам'ятнику Пушкіну в Одесі. Фото: скриншот

На пам'ятнику Олександру Пушкіну, що перед міськрадою в Одесі, з'явилися заклики до його демонтажу. Невідомі повісили таблички з написами "Хочу в музей до Каті" та "Окупант".

Про це 24 серпня повідомила громадська організація "Деколонізація. Україна".

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Заклики щодо демонтажу

"Наразі це один з головних імперських пам'ятників усієї нашої країни", — йдеться в повідомленні.

Написи на погрудді з'явилися у суботу після обіду. О 16:00 інформація поширилась в низці ЗМІ.

Що з пам'ятником Пушкіну в Одесі

Зазначимо, що в Одесі так і не наважилися знести погруддя російському поету, тому була інформація, що Пушкін переїжджає. Його хотіли перенести з публічного простору до музейного, де погруддя зможуть побачити всі охочі. Таке рішення, на думку істориків, мало б зберегти споруду для тих, хто цінує та поважає творчість поета, адже двері музею завжди відкриті для відвідувачів. Водночас одеський мер Геннадій Труханов вважає, що погруддя є важливою частиною історії міста.