"Хочу в музей к Кате": в Одессе "украсили" бюст Пушкина

На бюсте Пушкину в Одессе появились призывы к его демонтажу на бюсте
На памятнике Александру Пушкину перед горсоветом в Одессе появились призывы к его демонтажу. Неизвестные повесили таблички с надписями "Хочу в музей к Кате" и "Оккупант".
Об этом 24 августа сообщила общественная организация "Деколонизация. Украина".
Призывы к демонтажу
"На данный момент это один из главных имперских памятников всей нашей страны", — говорится в сообщении.
Надписи на бюсте появились в субботу после обеда. В 16:00 информация распространилась в ряде СМИ.
Что с памятником Пушкину в Одессе
Отметим, что в Одессе так и не решились снести бюст российскому поэту, поэтому была информация, что Пушкин переезжает. Его хотели перенести из публичного пространства в музейное, где бюст смогут увидеть все желающие. Такое решение, по мнению историков, должно сохранить памятник для тех, кто ценит и уважает творчество поэта, ведь двери музея всегда открыты для посетителей. В то же время одесский мэр Геннадий Труханов считает, что бюст является важной частью истории города.
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