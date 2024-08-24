"Хочу в музей к Кате": в Одессе "украсили" бюст Пушкина

Табличка на памятнике Пушкину в Одессе. Фото: скриншот

На памятнике Александру Пушкину перед горсоветом в Одессе появились призывы к его демонтажу. Неизвестные повесили таблички с надписями "Хочу в музей к Кате" и "Оккупант".

Об этом 24 августа сообщила общественная организация "Деколонизация. Украина".

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Призывы к демонтажу

"На данный момент это один из главных имперских памятников всей нашей страны", — говорится в сообщении.

Надписи на бюсте появились в субботу после обеда. В 16:00 информация распространилась в ряде СМИ.

Что с памятником Пушкину в Одессе

Отметим, что в Одессе так и не решились снести бюст российскому поэту, поэтому была информация, что Пушкин переезжает. Его хотели перенести из публичного пространства в музейное, где бюст смогут увидеть все желающие. Такое решение, по мнению историков, должно сохранить памятник для тех, кто ценит и уважает творчество поэта, ведь двери музея всегда открыты для посетителей. В то же время одесский мэр Геннадий Труханов считает, что бюст является важной частью истории города.