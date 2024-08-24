Юные харьковчане завершают летние каникулы незабываемым отдыхом в Одессе

Летние каникулы на берегу Черного моря — в Одессе отдыхает третья группа юных харьковчан
В Одессе завершается отдых третьей, последней этим летом, группы юных харьковчан. Для детей организована насыщенная программа досуга, которая включает экскурсии, культурно-художественные мероприятия, отдых на море и многие другие активности.
Об этом в субботу, 24 августа, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Юные харьковчане в Одессе
"Чрезвычайная атмосфера южного города, дружба и незабываемый отдых на берегу Черного моря будут способствовать получению нашими детьми новых впечатлений и счастливых эмоций", — говорится в сообщении.
По информации мэрии, детям также предлагают участие в активных играх и конкурсах, спортивно-развлекательных мероприятиях и даже психологических тренингах.
Парламент старшеклассников города помогает организовать досуг
К организации досуга юных гостей присоединился и Парламент старшеклассников Одессы, благодаря чему атмосфера отдыха наполнена дружбой, позитивом и незабываемыми впечатлениями.
Поддержка от Одессы
Отметим, что Одесса выделила помощь для обороны Харьковщины. Из бюджета города 36 миллионов гривен уйдут бригадам, воюющим на Харьковском направлении.
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