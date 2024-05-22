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Майже 40 мільйонів — Одеса виділила допомогу для оборони Харківщини

22 травня 2024 11:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Майже 40 мільйонів — Одеса виділила допомогу для оборони Харківщини
Військовий на навчаннях. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

З бюджету Одеси вирішено виділити 36 мільйонів гривень бригадам, які воюють на Харківщині. Таке рішення одноголосно ухвалили депутати сьогодні, 22 травня.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході позачергової сесії Одеської міської ради.
 

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Допомога для Харкова

До бюджету Одеси на 2024 рік внесли зміни та спрямували 36 мільйонів гривень на підтримку для надання термінової допомоги військовим, які боронять Харків та Вовчанськ. За ці гроші планують закупити дрони, системи РЕБ тощо для українських захисників на цих напрямках.

"Ми розуміємо, що Харків — це друге місто в країні, це потужний військовий кластер, який досі працює для нашої оборони. Тому наше завдання не дати ворогу підійти до околиць Харкова", — наголосив депутат Олексій Потапський.
 

Куди саме виділять гроша з бюджету Одеси для Харківщини
Звернення щодо надання грошової допомоги воїнам на Харківщині. Фото: Олексій Потапський

Допомога біженцям з Харківщини

Одещина прийняла близько 10 тисяч біженців з Харківщини, які втекли від російської агресії до узбережжя Чорного моря. Усім надається необхідна допомога. 

"Ми чекаємо тут, в Одесі, усіх, хто в цьому відчуває потребу. Усім, кому потрібно знайти тимчасове місце проживання — ми готові прийняти, розмістити та будемо раді допомогти", — зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Зазначимо, що наступ на Харківщину з боку Росії почався у п'ятницю, 10 травня. Протягом п'яти діб тривають запеклі бої та не припиняються обстріли першої столиці України. Бойові дії проходять за 30 км від міста. 

Ми писали, що через агресивні наступальні дії та загрозу для місцевих мешканців Харківського регіону було прийнято рішення про евакуацію населення.

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