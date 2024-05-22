Почти 40 миллионов — Одесса выделила помощь для обороны Харьковщины
Из бюджета Одессы решено выделить 36 миллионов гривен бригадам, воюющим на Харьковщине. Такое решение единогласно приняли депутаты сегодня, 22 мая.
Об этом Новини.LIVE узнали в ходе внеочередной сессии Одесского городского совета.
Помощь для Харькова
В бюджет Одессы на 2024 год внесли изменения и направили 36 миллионов гривен в поддержку для оказания срочной помощи военным, защищающим Харьков и Волчанск. За эти деньги планируют закупить дроны, системы РЭБ и другие для украинских защитников по этим направлениям.
"Мы понимаем, что Харьков — второй город в стране, это мощный военный кластер, который до сих пор работает для нашей обороны. Поэтому наша задача не дать врагу подойти к окрестностям Харькова", — отметил депутат Алексей Потапский.
Помощь беженцам из Харьковщины
Одесщина приняла около 10 тысяч беженцев из Харьковщины, сбежавших от российской агрессии до побережья Черного моря. Всем оказывается необходимая помощь.
"Мы ждем здесь, в Одессе, всех, кто в этом нуждается. Всем, кому нужно найти временное место жительства — мы готовы принять, разместить и будем рады помочь", — отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Отметим, что наступление на Харьковщину со стороны России началось в пятницу, 10 мая. В течение пяти суток продолжаются упорные бои и не прекращаются обстрелы первой столицы Украины. Боевые действия проходят в 30 км от города.
Мы писали, что из-за агрессивных наступательных действий и угрозы для местных жителей Харьковского региона было принято решение об эвакуации населения.
Читайте Новини.LIVE!