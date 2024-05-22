Почти 40 миллионов — Одесса выделила помощь для обороны Харьковщины

Военный на учениях. Фото: Новини.LIVE

Из бюджета Одессы решено выделить 36 миллионов гривен бригадам, воюющим на Харьковщине. Такое решение единогласно приняли депутаты сегодня, 22 мая.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе внеочередной сессии Одесского городского совета.

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Помощь для Харькова

В бюджет Одессы на 2024 год внесли изменения и направили 36 миллионов гривен в поддержку для оказания срочной помощи военным, защищающим Харьков и Волчанск. За эти деньги планируют закупить дроны, системы РЭБ и другие для украинских защитников по этим направлениям.

"Мы понимаем, что Харьков — второй город в стране, это мощный военный кластер, который до сих пор работает для нашей обороны. Поэтому наша задача не дать врагу подойти к окрестностям Харькова", — отметил депутат Алексей Потапский.

Обращение о предоставлении денежной помощи воинам в Харьковской области. Фото: Алексей Потапский

Помощь беженцам из Харьковщины

Одесщина приняла около 10 тысяч беженцев из Харьковщины, сбежавших от российской агрессии до побережья Черного моря. Всем оказывается необходимая помощь.

"Мы ждем здесь, в Одессе, всех, кто в этом нуждается. Всем, кому нужно найти временное место жительства — мы готовы принять, разместить и будем рады помочь", — отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Отметим, что наступление на Харьковщину со стороны России началось в пятницу, 10 мая. В течение пяти суток продолжаются упорные бои и не прекращаются обстрелы первой столицы Украины. Боевые действия проходят в 30 км от города.

Мы писали, что из-за агрессивных наступательных действий и угрозы для местных жителей Харьковского региона было принято решение об эвакуации населения.