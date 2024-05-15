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Підтримка у скрутний момент — мешканці Харківщини знайдуть прихисток в Одесі

15 травня 2024 10:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Підтримка у скрутний момент — мешканці Харківщини знайдуть прихисток в Одесі
Одеса допоможе переселенцям з Харківщини. Ілюстративне фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Мешканці Харківської області, які постраждали від бойових дій, можуть знайти прихисток в Одесі. Літні люди, багатодітні родини та особи з інвалідністю можуть отримати у південному місті безкоштовне житло та речі першої необхідності. 

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради

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Допомога для Харкова 

Через посилені обстріли Харківщини, зокрема прифронтових населених пунктів та обласного центру, багато містян залишились без домівок. Наразі у регіоні проводиться евакуація, і значна частина харків'ян висловила бажання приїхати до Одеси. 

"Дуже багато сьогодні людей, які вимушені переїжджати, і ми евакуйовуємо їх до Харкова. Також дуже багато людей, які хочуть дійсно приїхати і до Одеси в тому числі", — зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

Серед переселенців опинились і люди, які потребують особливого ставлення та умов. Йдеться про дітей, літніх людей та людей з інвалідністю.

"Що стосується тих, хто до нас приїде, — потрібна інформація. А саме, скільки буде переселенців, що саме їм потрібно, скільки з них дітей. А ми вже зараз почнемо до цього готуватись", — відповів мер міста Одеса Геннадій Труханов.

Військова допомога від Одеси для Харкова

У міськраді зазначили, що Одеса готова надавати й допомогу українським бійцям, які знаходяться на Харківщині. Зокрема, міський голова розмовляв із  командувачем оперативно-тактичного угруповання військ "Харків", бригадним генералом Михайлом Драпатим та запевнив, що необхідну допомогу місто готове надати якнайшвидше. 

"Найближчим часом очікуємо від військових запити на допомогу. Їх будемо оперативно задовольняти", — зазначив Геннадій Труханов. 

Зазначимо, що наступ на Харківщину з боку Росії почався у п'ятницю, 10 травня. Протягом п'яти діб тривають запеклі бої та не припиняються обстріли першої столиці України. Бойові дії проходять за 30 км від міста. 

Ми писали, що через агресивні наступальні дії та загрозу для місцевих мешканців Харківського регіону було прийнято рішення про евакуацію населення.

Одеса
російські війська
Харків
Геннадій Труханов
Одеська область
Харківська область
переселенці
Ігор Терехов
Одеська ОДА
окупанти
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