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Поддержка в трудный момент — жители Харьковщины найдут убежище в Одессе

15 мая 2024 10:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Поддержка в трудный момент — жители Харьковщины найдут убежище в Одессе
Одесса поможет переселенцам из Харьковской области. Иллюстративное фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Жители Харьковской области, пострадавшие от боевых действий, могут найти убежище в Одессе. Старики, многодетные семьи и лица с инвалидностью могут получить в южном городе бесплатное жилье и вещи первой необходимости.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

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Помощь для Харькова

Из-за усиленных обстрелов Харьковщины, в частности прифронтовых населенных пунктов и областного центра, многие горожане остались без домов. В регионе проводится эвакуация, и значительная часть харьковчан выразила желание приехать в Одессу.

"Очень много сегодня людей, вынужденных переезжать, и мы эвакуируем их в Харьков. Также очень много людей, которые хотят действительно приехать и в Одессу в том числе", — отметил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Среди переселенцев оказались и люди, нуждающиеся в особом отношении и условиях. Речь идет о детях, пожилых людях и людях с инвалидностью.

"Что касается тех, кто к нам приедет, нужна информация. А именно, сколько будет переселенцев, что именно им нужно, сколько из них детей. А мы уже сейчас начнем к этому готовиться", — ответил мэр города Одесса Геннадий Труханов.

Военная помощь от Одессы для Харькова

В горсовете отметили, что Одесса готова оказывать и помощь находящимся на Харьковщине украинским бойцам. В частности, городской голова разговаривал с командующим оперативно-тактической группировкой войск "Харьков", бригадным генералом Михаилом Драпатым и заверил, что необходимую помощь город готов оказать как можно быстрее.

"В ближайшее время ожидаем от военных запросы помощи. Их будем оперативно удовлетворять", — отметил Геннадий Труханов.

Отметим, что наступление на Харьковщину со стороны России началось в пятницу, 10 мая. В течение пяти суток продолжаются упорные бои и не прекращаются обстрелы первой столицы Украины. Боевые действия проходят в 30 км от города.

Мы писали, что из-за агрессивных наступательных действий и угрозы для местных жителей Харьковского региона было принято решение об эвакуации населения.

Одесса
российские войска
Харьков
Геннадий Труханов
Одесская область
Харьковская область
переселенцы
Игорь Терехов
Одесская ОГА
оккупанты
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