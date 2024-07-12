На відпочинок до Одеси приїдуть дітки з Харкова

До Одеси приїдуть дітки з Харкова на відпочинок. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Міський голова Харова Ігор Терехов звернувся з проханням про допомогу, і Одеса відразу відреагувала. Депутати Одеської міської ради виділили з бюджету міста 3,7 млн гривень на розміщення та харчування маленьких харків'ян.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Вже наступного місяця планується організувати три зміни по 10 днів. На кожну зміну приїдуть 100 дітей. Загалом Одесу відвідають 300 дітей, а також 30 дорослих, що їх супроводжують. Діти матимуть змогу відпочити на пляжі, відвідати культурні та розважальні заходи, організовані місцевим бізнесом, який активно долучився до підтримки ініціативи.

"Те, як оперативно та злагоджено була проведена підготовка, демонструє, що Одеса — справжня мама. Ми співпрацюємо з різними закладами розміщення та відпочинку. Окрема подяка бізнесу, який долучився та безкорисливо готовий надавати культурно-розважальні послуги, а також організувати пляжний відпочинок", — зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Підтримка від Одеси

Ми писали, що Одеса виділила допомогу для оборони Харківщини. З бюджету міста 36 мільйонів гривень підуть бригадам, які воюють на Харківському напрямку.

Також ми писали, що Одещина готова прийняти постраждалих дітей з Києва. Наразі для прийому постраждалих підготовлено 200 ліжко-місць.