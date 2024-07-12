На отдых в Одессу приедут дети из Харькова

В Одессу приедут дети из Харькова на отдых. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Мэр Харова Игорь Терехов обратился с просьбой о помощи, и Одесса сразу отреагировала. Депутаты Одесского городского совета выделили из бюджета города 3,7 млн гривен на размещение и питание маленьких харьковчан.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Уже в следующем месяце планируется организовать три смены по 10 дней. На каждую смену приедут 100 детей. В целом Одессу посетят 300 детей, а также 30 сопровождающих их взрослых. Дети смогут отдохнуть на пляже, посетить культурные и развлекательные мероприятия, организованные местным бизнесом, активно приобщившимся к поддержке инициативы.

"То, как оперативно и слаженно была проведена подготовка, демонстрирует, что Одесса — настоящая мама. Мы сотрудничаем с разными заведениями размещения и отдыха. Отдельная благодарность бизнесу, который присоединился и готов готов предоставлять культурно-развлекательные услуги, а также организовать пляжный отдых" , — отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Поддержка от Одессы

Мы писали, что Одесса выделила помощь для обороны Харьковщины. Из бюджета города 36 миллионов гривен уйдут бригадам, воюющим на Харьковском направлении.

Также мы писали, что Одесщина готова принять пострадавших детей из Киева. В настоящее время для приема пострадавших подготовлено 200 койко-мест.