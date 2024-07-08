Лікарні Одещини розмістять постраждалих з "Охматдиту", - Кіпер

Мати з дитиною у кареті швидкої. Фото: Instagram/libkos

Одеська область висловила готовність прийняти дітей з "Охматдиту" до своїх обласних та міських медичних закладів. Наразі для прийому постраждалих підготовлено 200 ліжко-місць.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Дитина після обстрілу лікарні "Охматдит" у Києві сьогодні, 8 липня. Фото: TELEGRAF/Yan Dobronosov

Одещина стоїть поруч з усією країною, попри всі труднощі, демонструючи свою готовність допомагати і підтримувати тих, хто цього потребує найбільше. В разі потреби, Одеська область готова збільшити кількість місць і забезпечити всю необхідну медичну допомогу.

"Наразі готові щонайменше 200 ліжко-місць. Але при необхідності приймемо стільки, скільки потрібно. Всім необхідним медзаклади забезпечені", — зазначив Олег Кіпер.

Люди розбирають завали в зруйнованому "Охматдиті". Фото: Instagram/libkos

Масована атака на Україну 8 липня

Ми писали, що сьогодні, 8 липня, російські війська здійснили масштабний ракетний обстріл України. Росіяни завдали удару по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та Донецькій області.

У Києві пролунало чимало вибухів, під ворожим обстрілом опинилася дитяча лікарня "Охматдит". Наразі відомо про 15 загиблих у різних районах столиці. У Кривому Розі через ракетну атаку 10 загиблих.

Загалом внаслідок російської атаки по Україні загинули понад 20 людей, ще півсотні отримали поранення.