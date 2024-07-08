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Одесская область готова принять пострадавших детей из Киева — городские больницы разворачивают места

8 июля 2024 14:53
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Больницы Одесщины разместят пострадавших из "Охматдета", - Кипер
Мать с ребенком в карете скорой. Фото: Instagram/libkos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесская область выразила готовность принять детей из "Охматдета" в свои областные и городские медицинские учреждения. В настоящее время для приема пострадавших подготовлено 200 койко-мест.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Ребенок после обстрела больницы в Киеве, 8 июля.
Ребенок после обстрела больницы "Охматдет" в Киеве сегодня, 8 июля. Фото: TELEGRAF/Yan Dobronosov

Одесчина стоит рядом со всей страной, несмотря на все трудности, демонстрируя свою готовность помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается больше всего. В случае необходимости Одесская область готова увеличить количество мест и обеспечить всю необходимую медицинскую помощь.

"Пока готовы по меньшей мере 200 койко-мест. Но при необходимости примем столько, сколько нужно. Всем необходимым медучреждениям обеспечены", — отметил Олег Кипер.

Разрушена детская больница в Киеве 8 июля
Люди разбирают завалы в разрушенном "Охматдете". Фото: Instagram/libkos

Массированная атака на Украину 8 июля

Мы писали, что сегодня, 8 июля, российские войска совершили масштабный ракетный обстрел Украины. Россияне нанесли удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и Донецкой области.

В Киеве прозвучало немало взрывов, под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет". Пока что известно о 15 погибших в разных районах столицы. В Кривом Роге из-за ракетной атаки 10 погибших.

Всего в результате российской атаки по Украине погибли более 20 человек, еще полсотни получили ранения.

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