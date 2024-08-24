Ресторатор Савва Либкин поделился своим видением перемен в Одессе

Одесский ресторатор Савва Либкин. Фото: Facebook/Restorator.Savva.Libkin

Известный ресторатор Савва Либкин поделился своим видением изменений, произошедших в Одессе после начала войны. По его словам, город стал активнее интегрировать украинский язык, а одесская идентичность проявляется из-за иронии и любви к жизни.

Об этом в пятницу, 23 августа, он заявил в интервью изданию "Украинская правда".

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Вспомнили об украинском языке

Как считает Савва Либкин, город активно украинизировался, и многие жители, включая его самого, вспомнили, что знают украинский язык или начали его изучать.

"Я также учусь, хотя пока не могу красиво и долго говорить по-украински, поэтому иногда перехожу на русский. Но это не значит, что я не учу украинский", — отмечает Либкин.

Он также подчеркнул, что повышенная агрессия со стороны России привела к росту ненависти к стране-агрессору. Именно это способствовало еще большему укреплению украинской идентичности в Одессе.

Одесская идентичность

Говоря об одесской идентичности, Либкин подчеркивает, что это не просто юмор, как часто считают, а особый образ мышления, объединяющий иронию и любовь к жизни.

"Любовь, перемешанная с иронией — это о нас. Одесская ирония — это не просто шутки, а способ взаимодействия и коммуникации, определяющий жизнь города", — говорит ресторатор.

Эти изменения, по мнению Саввы Либкина, становятся новым проявлением одесского духа, продолжающего эволюционировать в условиях войны.