Ресторатор Сава Лібкін поділився своїм баченням змін в Одесі

Одеський ресторатор Сава Лібкін. Фото: Facebook/Restorator.Savva.Libkin

Відомий ресторатор Савва Лібкін поділився своїм баченням змін, які відбулися в Одесі після початку війни. За його словами, місто стало активніше інтегрувати українську мову, а одеська ідентичність проявляється через іронію та любов до життя.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, він заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда".

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Згадали про українську мову

Як вважає Савва Лібкін, місто активно українізувалось, і багато мешканців, включаючи його самого, згадали, що знають українську мову або почали її вивчати.

"Я також вчуся, хоча поки що не можу красиво й довго говорити українською, тому інколи переходжу на російську. Але це не означає, що я не навчаю української", — зазначає Лібкін.

Він також наголосив, що підвищена агресія з боку Росії призвела до зростання ненависті до країни-агресора. Саме це сприяло ще більшому зміцненню української ідентичності в Одесі.

Одеська ідентичність

Говорячи про одеську ідентичність, Лібкін підкреслює, що це не просто гумор, як часто вважають, а особливий спосіб мислення, який поєднує іронію та любов до життя.

"Кохання, перемішане з іронією — це про нас. Одеська іронія — це не просто жарти, а спосіб взаємодії та комунікації, що визначає життя міста", — каже ресторатор.

Ці зміни, на думку Савви Лібкіна, стають новим проявом одеського духу, який продовжує еволюціонувати в умовах війни.