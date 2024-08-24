Юні харків'яни завершують літні канікули незабутнім відпочинком в Одесі

Діти з Харкова в Одесі. Фото: ОМР

В Одесі завершується відпочинок третьої, останньої цього літа, групи юних харків'ян. Для дітей організовано насичену програму дозвілля, яка включає екскурсії, культурно-мистецькі заходи, відпочинок на морі та багато інших активностей.

Про це у суботу, 24 серпня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Юні харків'яни в Одесі

"Надзвичайна атмосфера південного міста, дружба та незабутній відпочинок на березі Чорного моря сприятимуть отриманню нашими дітьми нових вражень і щасливих емоцій", — йдеться у повідомленні.

За інформацією мерії, також дітям пропонують участь в активних іграх та конкурсах, спортивно-розважальних заходах і навіть психологічних тренінгах.

Діти прибули на вокзал міста Одеси. Фото: ОМР

Парламент старшокласників міста допомагає організувати дозвілля

До організації дозвілля юних гостей долучився й Парламент старшокласників міста Одеси, завдяки чому атмосфера відпочинку наповнена дружбою, позитивом та незабутніми враженнями.

Розважальна програма для дітей. Фото: ОМР

Одеські аніматори Тутта і Сєня підготували для дітей розважальну програму. Фото: ОМР

Підтримка від Одеси

Зазначимо, що Одеса виділила допомогу для оборони Харківщини. З бюджету міста 36 мільйонів гривень підуть бригадам, які воюють на Харківському напрямку.