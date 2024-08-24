Американская авиация над Черным морем – работает Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Посеидон. Фото: Handout

В настоящее время возле южных границ Одесской области сейчас, 24 августа, фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию с вражеским флотом в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Движение разведчика. Фото: скриншот

Что известно об авиации

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуацией о вражеских объектах.

Больше о НАТО

Отметим, что НАТО изучает опыт Украины в Черном море. Альянс внимательно анализирует передовой опыт из всех регионов, где происходит вооруженное противостояние на море. Они также интересуются ситуацией в Красном море и развитием событий в Аденском заливе.

Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей.

Кроме того, в Румынии на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2 800 гектаров, и она сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.