Американская авиация над Черным морем – работает Boeing P-8A Poseidon

Над Черным морем работает американская авиация — подробности
В настоящее время возле южных границ Одесской области сейчас, 24 августа, фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию с вражеским флотом в Черном море.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Что известно об авиации
Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуацией о вражеских объектах.
Больше о НАТО
Отметим, что НАТО изучает опыт Украины в Черном море. Альянс внимательно анализирует передовой опыт из всех регионов, где происходит вооруженное противостояние на море. Они также интересуются ситуацией в Красном море и развитием событий в Аденском заливе.
Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей.
Кроме того, в Румынии на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2 800 гектаров, и она сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.
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