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Куда девался хек на 8 млн грн — Кипер раскритиковал медучреждение на Одесчине за питание военных

24 августа 2024 17:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Скандал в больнице в Одесской области: заведение закупило продуктов на миллионы
Глава Одесской ОВА Олег Кипер в больнице. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В медицинском заведении города Одессы разразился скандал после публикации одного из военных условий содержания и питания раненых. Оказалось, что скандальная больница через систему электронных закупок Prozorro приобрела продуктов на миллионы.

Об этом в субботу, 24 августа, во время рабочего визита в медучреждение сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Закупили продуктов на миллионы

По его словам, на этот год для медучреждения было закуплено более десяти тонн томатной пасты. Но что с ней делают, в медучреждении не смогли объяснить.

"У нас сегодня с медициной вообще ужас. У нас "титаны" сидели по 15 лет, рассказывали, как они все делают, а мы это сейчас ситечком "хлюпаем", все эти проблемы. Сколько томата закупили? Вот скажите мне, предыдущий главный врач закупил 12 тонн томатной пасты, что здесь делают с ней? Да, у вас по документам предыдущего врача, которого я уволил", — возмутился глава ОВА.

В ответ на это заведующая пищеблоком заявила, что не знает о такой закупке.

"Я извиняюсь, томата у нас столько не было. Мы просили помощи у волонтеров", — сказала женщина.

Кроме того, медицинское учреждение также приобрело на восемь миллионов рыбы хек. Кипер подчеркнул, что эти продукты закупались без реальной нужды, в то время как заведение обращалось к волонтерам за помощью с продуктами.

"Все рассказывали, как хорошо все работает, а мы сейчас вынуждены решать проблемы, которые создали предшественники. Закуплено продуктов на миллионы, но больница все равно нуждается в помощи волонтеров", — заявил Кипер.

Проблемы с питанием решат

В медучреждении, по словам главы ОВА, будет проведен комплексный анализ и пересмотр политики обеспечения. Он призвал всех заинтересованных сторон, включая волонтеров и общественных активистов, не только критиковать в социальных сетях, но и приобщаться к решению проблем.

"Хотите помогать? Пожалуйста. Мы открыты к сотрудничеству и готовы привлекать вас к работе. Это не вопрос только жалоб, но и реальных действий. Я сегодня обращусь к нашим торговым сетям и посмотрим, что сможем сделать", — заявил Олег Кипер.

В частности, было решено провести тендер на новые услуги по питанию. По словам губернатора, в случае необходимости до конца года будут выделены дополнительные бюджетные средства для улучшения условий в заведении.

Что предшествовало

21 августа боевой медик показал ужасные условия в психиатрической больнице на Одесчине, где лечат военных. Он пожаловался на некачественную пищу и плесень на стенах палат. Мужчина объявил голодовку.

На следующий день Министерство здравоохранения Украины отреагировало на скандал, связанный с ненадлежащими условиями пребывания пациентов в одной из психбольниц Одесской области. В ведомстве заявили, что комиссия уже работает над выяснением причин, по которым пациенты не были сразу размещены в помещениях медицинского учреждения с надлежащими условиями.

Также мы сообщали, что директор скандальной психбольницы в Одесской области заявил, что заведение не приспособлено для приема военнослужащих. Эти условия, в частности питание, рассчитаны на пациентов с расстройствами пищеварения, а отделение для реабилитации защитников вообще пришлось открывать в экстренном режиме.

На скандал отреагировал и Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Представители Офиса Уполномоченного провели срочную проверку заведения.

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