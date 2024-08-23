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Одеські вчені отримали державні нагороди за унікальні розробки для військових

23 серпня 2024 17:58
Верзілова Єлизавета - редактор
Вчені Одеси отримали державні нагороди за розробку для ЗСУ
Одеські вчені отримали державні нагороди. Фото: ДУІТЗ
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 23 серпня 2024 року, напередодні Дня Незалежності України, відбулася урочиста церемонія нагородження видатних науковців Одеської області. Вчені розробили та випробувати кілька модифікацій плаща-невидимки,  що здатний врятувати життя українським воїнам на передовій.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомила пресслужба Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку.

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Хто отримав нагороду

За значний внесок у розвиток української науки, зміцнення науково-технічного потенціалу країни під час воєнного стану, а також за багаторічну віддану працю, орденом "За заслуги" III ступеня були нагороджені:

  • Сергій Базика, голова наглядової ради Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку;
Сергій Базика, голова наглядової ради Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку
Сергій Базика отримує нагороду. Фото: ДУІТЗ
  • Костянтин Боряк, професор кафедри Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку;
Боряк Костянтин Федорович — професор кафедри Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, м.Одеса
Професор Інституту звʼязку Костянтин Боряк. Фото: Новини.LIVE
  • Максим Боряк, науковий розробник військового спорядження.
Боряк Максим Костянтинович — науковий розробник військового спорядження, м.Одеса
Військовий ЗСУ Максим Боряк. Фото: Новини.LIVE

За дорученням Президента України Володимира Зеленського, нагороди вручив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Плащ-невидимка для ЗСУ

Особливої уваги заслуговує їхній останній винахід — спеціальний маскувальний плащ для військових, який вже довів свою ефективність у бойових умовах.

Плащ-невидимка для військових
Плащ-невидимка, розробка одеських інженерів. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський ще 18 травня підписав указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки", проте саме сьогодні Сергій Базика, Костянтин Боряк та Максим Боряк отримали свої заслужені ордени.

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