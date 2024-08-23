Вчені Одеси отримали державні нагороди за розробку для ЗСУ

Одеські вчені отримали державні нагороди за унікальні розробки для військових
Сьогодні, 23 серпня 2024 року, напередодні Дня Незалежності України, відбулася урочиста церемонія нагородження видатних науковців Одеської області. Вчені розробили та випробувати кілька модифікацій плаща-невидимки, що здатний врятувати життя українським воїнам на передовій.
Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомила пресслужба Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку.
Хто отримав нагороду
За значний внесок у розвиток української науки, зміцнення науково-технічного потенціалу країни під час воєнного стану, а також за багаторічну віддану працю, орденом "За заслуги" III ступеня були нагороджені:
- Сергій Базика, голова наглядової ради Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку;
- Костянтин Боряк, професор кафедри Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку;
- Максим Боряк, науковий розробник військового спорядження.
За дорученням Президента України Володимира Зеленського, нагороди вручив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Плащ-невидимка для ЗСУ
Особливої уваги заслуговує їхній останній винахід — спеціальний маскувальний плащ для військових, який вже довів свою ефективність у бойових умовах.
Президент України Володимир Зеленський ще 18 травня підписав указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки", проте саме сьогодні Сергій Базика, Костянтин Боряк та Максим Боряк отримали свої заслужені ордени.
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