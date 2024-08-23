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Затори у бік Молдови — що відомо про рух трасою Одеса-Рені

23 серпня 2024 17:31
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні ввечері: яка ситуація
Дорога з Одеси у бік Молдови сьогодні, 23 серпня. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

 У п'ятницю ввечері, 23 серпня, фіксуються значні затори на виїзді з Одеси у бік кордону з Молдовою. Також у напрямку Бессарабії на автодорозі М-15 рух значно ускладнено. Окрім цього, черги з автівок спостерігаються й на деяких КПП нашого регіону.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, на в'їзді в Одесу, Великому Дальнику та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом спостерігаються черги.

Затори у напрямку Паланки 23 серпня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" є черга на перетин кордону. На картах ця ділянка помаранчева, що свідчить про ускладнений рух. 

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" 23 серпня
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. Також є черги на під'їзді до переправи.

Поромна переправа Одещина затори 23 серпня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

Затори на Рені 23 серпня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

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