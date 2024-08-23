Поромна переправа окупантів у Криму зупинена

Поромна переправа з порту "Кавказ" до Криму зупинена. Ілюстративне фото: росзМІ

Росія призупинила роботу поромної переправи між південними регіонами країни та окупованим Кримом після атаки українських сил на судно "Конро Трейдер", яке перевозило залізничні вагони з паливом. Місцева окупаційна влада повідомила, що начебто там треба провести очищення території.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, пише видання Reuters.

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Російське Міністерство транспорту заявило, що переправа тимчасово зупинена для проведення робіт з очищення території. Натомість для доставки вантажів до Криму запропоновано альтернативний сухопутний маршрут.

Стаття Reuters. Фото: скриншот

Зазначимо, що порт "Кавказ" є одним із найбільших виходів Росії до Чорного моря та активно використовувався для доставки палива і зброї до Криму. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, після атаки начебто вдалося врятувати 17 людей, ще одна людина залишається зниклою безвісти.