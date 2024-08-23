Поромна переправа окупантів у Криму зупинена

Росіяни зупинили поромну переправу до Криму після атаки ЗСУ
Росія призупинила роботу поромної переправи між південними регіонами країни та окупованим Кримом після атаки українських сил на судно "Конро Трейдер", яке перевозило залізничні вагони з паливом. Місцева окупаційна влада повідомила, що начебто там треба провести очищення території.
Про це у п'ятницю, 23 серпня, пише видання Reuters.
Зупинка поромної переправи
Російське Міністерство транспорту заявило, що переправа тимчасово зупинена для проведення робіт з очищення території. Натомість для доставки вантажів до Криму запропоновано альтернативний сухопутний маршрут.
Зазначимо, що порт "Кавказ" є одним із найбільших виходів Росії до Чорного моря та активно використовувався для доставки палива і зброї до Криму. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, після атаки начебто вдалося врятувати 17 людей, ще одна людина залишається зниклою безвісти.
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