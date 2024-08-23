Паромная переправа окrупантов в Крыму остановлена

Паромная переправа из порта "Кавказ" в Крым остановлена. Иллюстративное фото: россМИ

Россия приостановила работу паромной переправы между южными регионами страны и оккупированным Крымом после атаки украинских сил на судно "Конро Трейдер", перевозившее железнодорожные вагоны с топливом. Местные оккупационные власти сообщили, что якобы там нужно провести очистку территории.

Об этом в пятницу, 23 августа, пишет издание Reuters.

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Российское Министерство транспорта заявило, что переправа временно остановлена для проведения работ по очистке территории. Для доставки грузов в Крым предложен альтернативный сухопутный маршрут.

Статья Reuters. Фото: скриншот

Отметим, что порт "Кавказ" является одним из самых больших выходов России к Черному морю и активно использовался для доставки топлива и оружия в Крым. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, после атаки якобы удалось спасти 17 человек, еще один человек остается пропавшим без вести.