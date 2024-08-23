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Пробки в сторону Молдовы — что известно о движении по трассе Одесса-Рени

23 августа 2024 17:31
Верзилова Єлизавета - редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня вечером: какая ситуация
Дорога из Одессы в сторону Молдовы сегодня, 23 августа. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В пятницу вечером, 23 августа, фиксируются значительные пробки на выезде из Одессы в сторону границы с Молдовой. Также в направлении Бессарабии на автодороге М-15 движение значительно затруднено. Кроме того, очереди из автомобилей наблюдаются и на некоторых КПП нашего региона.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, на въезде в Одессу, Великом Дальнике и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом наблюдаются очереди.

Пробки в направлении Паланки 23 августа
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" есть очередь на пересечение границы. На картах этот участок оранжевый, свидетельствующий об усложненном движении.

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора" 23 августа
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. Также есть очереди на подъезде к переправе.

Поромная переправа Одесской области пробки 23 августа
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Пробки на Рене 23 августа
Дорога к Рене. Фото: скриншот

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