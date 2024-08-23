Ученые Одессы получили государственные награды за разработку для ВСУ

Одесские учёные получили государственные награды. Фото: ДУИТЗ

Сегодня, 23 августа 2024 года, в канун Дня Независимости Украины, состоялась торжественная церемония награждения выдающихся ученых Одесской области. Ученые разработали и опробовали несколько модификаций плаща-невидимки, способного спасти жизнь украинским воинам на передовой.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщила пресс-служба Государственного университета интеллектуальных технологий и связи.

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Кто получил награду

За значительный вклад в развитие украинской науки, укрепление научно-технического потенциала страны во время военного положения, а также за многолетний отданный труд, орденом "За заслуги" III степени были награждены:

Сергей Базика, председатель наблюдательного совета Государственного университета интеллектуальных технологий и связи;

Сергей Базика получает награду. Фото: ДУИТЗ

Константин Боряк, профессор кафедры Государственного университета интеллектуальных технологий и связи;

Профессор Института связи Константин Боряк. Фото: Новини.LIVE

Максим Боряк, научный разработчик военного снаряжения.

Военный ВСУ Максим Боряк. Фото: Новини.LIVE

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского награды вручил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Плащ-невидимка для ВСУ

Особого внимания заслуживает их последнее изобретение — специальный маскировочный плащ для военных, уже доказавший свою эффективность в боевых условиях.

Плащ-невидимка, разработка одесских инженеров. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский еще 18 мая подписал указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня науки", однако именно сегодня Сергей Базык, Константин Боряк и Максим Боряк получили свои заслуженные ордена.