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Плащ-невидимка для військових — одеські інженери отримали нагороду за розробку

22 травня 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Плащ-невидимка для військових — одеські інженери отримали нагороду за розробку
Плащ-невидимка, розробка одеських інженерів. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одесити розробили маскувальний плащ, який блокує випромінювання тепла та отримали високу нагороду від президента. Батько та син, Костянтин Боряк та Максим Боряк, нагороджені орденом "За заслуги" ІІІ ступеня з нагоди з Дня науки. 

Відповідний указ опублікований на сайті президента.  

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"За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України в умовах воєнного стану, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю: нагородити орденом "За заслуги" III ступеня", — йдеться у розпорядженні. 

Кого саме нагородили

В указі йдеться про те, що нагороду отримали професор кафедри Одеського Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку Костянтин Боряк. Також нагороджений і його син, який допомагав у розробці, Максим Боряк, наразі хлопець служить в ЗСУ.

Плащ-невидимка для військових — одеські інженери отримали нагороду за розробку - фото 1
Професор Інституту звʼязку Костянтин Боряк. Фото: Новини.LIVE
Плащ-невидимка для військових — одеські інженери отримали нагороду за розробку - фото 2
Військовий ЗСУ Максим Боряк. Фото: Новини.LIVE

За що отримали нагороду

Раніше Новини.LIVE писали, що інженерам вдалося створити теплообмін з зовнішнім середовищем, завдяки якому температура тіла на ворожій техніці дорівнює температурі повітря, що робить бійця невидимим для тепловізорів. Ця розробка орієнтована саме на українського солдата, який змушений протягом тривалого часу залишатися нерухомим на позиціях. Адже західні аналоги не розраховані на такі умови та мають короткочасну дію. 

Хто ще отримав нагороду

Крім того, президент України відзначив і інших одеситів за їхні заслуги. Голова наглядової ради університету інтелектуальних технологій і зв’язку Сергій Базика також отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Завідувачка кафедри університету імені Ушинського Анна Носенко та проректорка Одеської музичної академії Олександра Самойленко були ушановані званням "заслуженого діяча мистецтв України".

Нагадаємо, команда архітекторів з Одеси представила амбіційний проєкт реконструкції пішохідного проспекту Українських Героїв, що розташований у самому серці міста. Його концепція полягає в тому, щоб поєднати історію, сучасність, культуру та природу Одеси. 

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