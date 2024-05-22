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Плащ-невидимка для военных — одесские инженеры получили награду за разработку

22 мая 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Плащ-невидимка для военных — одесские инженеры получили награду за разработку
Плащ-невидимка, разработка одесских инженеров. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесситы разработали маскировочный плащ, блокирующий излучение тепла и получившие высокую награду от президента. Отец и сын, Константин Боряк и Максим Боряк, награждены орденом "За заслуги" ІІІ степени по случаю Дня науки.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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"За весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины в условиях военного положения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм постановляю: наградить орденом "За заслуги" III степени", — говорится в распоряжении.

Кого именно наградили

В указе говорится, что награду получили профессор кафедры Одесского Государственного университета интеллектуальных технологий и связи Константин Боряк. Также награжден и его сын, помогавший в разработке Максим Боряк, юноша служит в ВСУ.

Плащ-невидимка для военных - одесские инженеры получили награду за разработку - фото 1
Профессор Института связи Константин Боряк. Фото: Новини.LIVE
Плащ-невидимка для военных - одесские инженеры получили награду за разработку - фото 2
Военный ВСУ Максим Боряк. Фото: Новини.LIVE

За что получили награду

Ранее Новини.LIVE писали, что инженерам удалось создать теплообмен с внешней средой, благодаря которой температура тела на вражеской технике равна температуре воздуха, что делает бойца невидимым для тепловизоров. Эта разработка ориентирована именно на украинского солдата, вынужденного в течение длительного времени оставаться неподвижным на позициях. Ведь западные аналоги не рассчитаны на такие условия и оказывают кратковременное действие.

Кто еще получил награду

Кроме того, президент Украины отметил других одесситов за их заслуги. Председатель наблюдательного совета университета интеллектуальных технологий и связи Сергей Базика также получил орден "За заслуги" ІІІ степени. Заведующая кафедрой университета имени Ушинского Анна Носенко и проректор Одесской музыкальной академии Александра Самойленко были удостоены звания "заслуженного деятеля искусств Украины".

Напомним, команда архитекторов из Одессы представила амбициозный проект реконструкции пешеходного проспекта Украинских Героев, расположенный в самом сердце города. Его концепция состоит в том, чтобы объединить историю, современность, культуру и природу Одессы.

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