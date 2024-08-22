Жахливий стан Одеської лікарні: відео з відділення

У мережі з'явилось відео стану одного з відділень лікарні Одеси. Фото: скриншот

У мережі з'явилося відео з одного з відділень Міської клінічної лікарні № 01, відомої як "Єврейська". На запису видно, що приміщення перебувають в жахливому стані та потребують негайного ремонту.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

Читайте також:

Автор відео демонструє стан відділення гнійної хірургії Єврейської лікарні в Одесі. Саме тут проходять лікування не тільки місцеві жителі, але й велика кількість українських військових. На кадрах видно антисанітарію, облущені стіни, зношені меблі, що створюють умови, далекі від тих, які мають бути в сучасному медичному закладі.

Планується ремонт

Варто зазначити, що представники управління капітального будівництва Одеської міської ради оголошувало тендер на проведення ремонту у приміщеннях хірургічного корпусу лікарні. Загалом у списку зазначено понад 1000 різних видів робіт.



Згідно з технічним завданням, в рамках проєкту планують вирівняти поверхні стін та цоколю, утеплити фасад, облаштувати металевий парапет даху, вентканали, дашки, а також віконні та дверні прорізи. Окрім цього, в тендері йдеться про установку різних систем сповіщення та придбання меблів й обладнання.

Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Варто зазначити, що муніципальне управління капбудівництва намагалось відремонтувати лікарню ще з 2021 року. Тоді також проводили тендер, переможцем якого стала компанія "Одесголовпостач" з пропозицією на понад 126 млн грн. Однак у січні 2022 року результати аукціону були скасовані через "відсутність подальшої потреби" в закупівлі. Таким чином за три роки роботи здорожчали на 41 млн грн.