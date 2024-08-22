Ужасное состояние Одесской больницы: видео из отделения

В сети появилось видео состояния одного из отделений больницы Одессы. Фото: скриншот

В сети появилось видео из одного из отделений Городской клинической больницы №01, известной как "Еврейская". На записи видно, что помещения находятся в ужасном состоянии и нуждаются в немедленном ремонте.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

Читайте также:

Автор видео демонстрирует состояние отделения гнойной хирургии Еврейской больницы в Одессе. Именно здесь проходят лечение не только местные жители, но и большое количество украинских военных. На кадрах видны антисанитария, облученные стены, изношенная мебель, создающая условия, далекая от тех, которые должны быть в современном медицинском заведении.

Планируется ремонт

Следует отметить, что представители управления капитального строительства Одесского городского совета объявляли тендер на проведение ремонта в помещениях хирургического корпуса больницы. В списке указано более 1000 различных видов работ.



Согласно техническому заданию, в рамках проекта планируется выровнять поверхности стен и цоколя, утеплить фасад, обустроить металлический парапет крыши, вентканалы, крыши, а также оконные и дверные проемы. Кроме того, в тендере говорится об установке различных систем оповещения и приобретения мебели и оборудования.

Объявления аукциона. Фото: скриншот

Следует отметить, что муниципальное управление капстроительства пыталось отремонтировать больницу еще с 2021 года. Тогда также проводили тендер, победителем которого стала компания "Одесглавснаб" с предложением более чем на 126 млн грн. Однако в январе 2022 года результаты аукциона были отменены из-за "отсутствия дальнейшей потребности" в закупке. Таким образом, за три года работы подорожали на 41 млн грн.