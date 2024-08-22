Городской совет Одессы может согласовать денежные выплаты для детей погибших воинов

Городской совет Одессы. Фото: Telegram/Одеса.Офіційно

В Одессе хотят повысить сумму единовременной материальной помощи для детей погибших защитников. Городской совет предлагает установить выплату к новому учебному году на уровне 10 тысяч гривен.

Об этом пишет Одеса.Офіційно в Telegram в четверг, 22 августа.

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Исполком вынес на рассмотрение Одесского городского совета изменения в программу "Ветеран" по увеличению размера выплаты детям школьного возраста погибших защитников и защитниц с 5 до 10 тысяч гривен и расширить возрастной ценз.

"То есть предоставить в сентябре 10 тысяч гривен всем детям школьного возраста, чей отец или мать погибли, защищая нашу Родину", — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается предоставить единовременную денежную помощь в размере 10 тысяч гривен отцу или матери погибшего защитника, даже если жена получает ежемесячное пособие.

В случае согласования изменений в дальнейшем такая единовременная помощь будет поступать ко Дню памяти Защитников Украины 29 августа.

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