Міська рада Одеси може ухвалити грошові виплати для дітей загиблих воїнів

В Одесі хочуть надати дітям загиблих захисників по 10 тис. грн — подробиці
В Одесі хочуть підвищити суму одноразової матеріальної допомоги для дітей загиблих захисників. Міська рада пропонує встановити виплату до нового навчального року на рівні 10 тисяч гривень.
Про це пише Одеса.Офіційно у Telegram у четвер, 22 серпня.
Грошова допомога дітям загиблих воїнів
Виконком виніс на розгляд Одеської міської ради зміни в програму "Ветеран" щодо збільшення розміру виплати дітям шкільного віку загиблих захисників та захисниць з 5 до 10 тисяч гривень й розширити віковий ценз.
"Тобто, надати у вересні 10 тисяч гривень всім дітям шкільного віку, чий батько або мати загинули, захищаючи нашу Батьківщину", — йдеться у повідомленні.
Крім того, пропонується надати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень батькові або матері загиблого захисника, навіть якщо дружина отримує щомісячну допомогу.
У разі погодження змін надалі така одноразова допомога буде надходити до Дня пам'яті Захисників України 29 серпня.
Читайте Новини.LIVE!