Міська рада Одеси може ухвалити грошові виплати для дітей загиблих воїнів

Міська рада Одеси. Фото: Telegram/Одеса.Офіційно

В Одесі хочуть підвищити суму одноразової матеріальної допомоги для дітей загиблих захисників. Міська рада пропонує встановити виплату до нового навчального року на рівні 10 тисяч гривень.

Про це пише Одеса.Офіційно у Telegram у четвер, 22 серпня.

Читайте також:

Грошова допомога дітям загиблих воїнів

Виконком виніс на розгляд Одеської міської ради зміни в програму "Ветеран" щодо збільшення розміру виплати дітям шкільного віку загиблих захисників та захисниць з 5 до 10 тисяч гривень й розширити віковий ценз.

"Тобто, надати у вересні 10 тисяч гривень всім дітям шкільного віку, чий батько або мати загинули, захищаючи нашу Батьківщину", — йдеться у повідомленні.

Крім того, пропонується надати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень батькові або матері загиблого захисника, навіть якщо дружина отримує щомісячну допомогу.

У разі погодження змін надалі така одноразова допомога буде надходити до Дня пам'яті Захисників України 29 серпня.

Скриншот допису Одеса.Офіційно