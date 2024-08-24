В медучреждении, попавшем в скандал, обновили меню

Директор заведения Станислав Сервецкий. Фото: Новини.LIVE

В медицинском заведении на Одесчине, где разразился скандал, обновили меню для пациентов, увеличив стоимость питания со 100 до 103 гривен в сутки. Благодаря волонтерской поддержке заведение получило необходимые продукты, что позволило расширить рацион.

Об этом в субботу, 24 августа, сообщил директор заведения Станислав Сервецкий.

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Обновленное меню для военных и гражданских

По его словам, это касается как гражданских, так и военных пациентов. Новое меню предусматривает расширенный рацион с добавлением овощей, фруктов, мясных продуктов и сладостей, которые раньше отсутствовали из-за нехватки средств.

"Еще месяц назад генеральный директор просчитал новое меню для гражданских, для военных. Вышло до 103 грн. И вот сейчас, вы можете увидеть, нам помогли волонтеры. Это меню уже сформировали, потому что у нас еще нет своих средств, чтобы закупаться", — сказал Станислав Сервецкий.

Помощь волонтеров

Он отметил, что важную роль в этом процессе сыграла поддержка волонтеров, доставивших необходимые продукты, что позволило начать работу по новому меню. Также подсчитан индивидуальный суточный калораж для каждого пациента, учитывая их медицинские потребности.

"Потому что мы уже попросили взять то, что нам нужно, пожалуйста, а не то, что там есть. Они довезли те продукты, которые нам будут нужны для формирования этого меню", — уточнил директор медучреждения.

Станислав Сервецкий добавил, что новое меню официально заработает через две недели, когда будут завершены все тендерные процедуры. Это позволит обеспечить сбалансированное питание для всех пациентов заведения.

Скандал в больнице: что известно

21 августа боевой медик показал ужасные условия в психбольнице на Одесчине, где лечат военных. Он пожаловался на некачественную пищу и плесень на стенах палат. Мужчина объявил голодовку. Позже Министерство здравоохранения Украины начало срочную проверку больницы, а директор учреждения признал, что больница не была приспособлена для приема военнослужащих. На ситуацию также отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.