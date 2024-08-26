Деталі масштабних пожеж на Одещині 26 серпня від ДСНС

Рятувальники гасять пожежу на Одещині. Фото: ДСНС

Сьогодні зранку Одещина зазнала чергової атаки ворога, що призвело до масштабних пожеж у регіоні. Після ракетного удару рятувальники отримали численні виклики про займання, однак через тривалу повітряну тривогу їм довелося зачекати перед виїздом на місце подій.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили в пресслужбі ДСНС Одещини.

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Через тривалу повітряну тривогу співробітники ДСНС не могли прибути одразу на місце загоряння, проте за першої можливості — виїхали на місце. Загалом у ліквідації наслідків ранкової ворожої атаки взяли участь 47 рятувальників.

"Рятувальники не могли одразу виїхати через продовження повітряної тривоги, але як тільки отримали дозвіл, наші вогнеборці миттєво вирушили на місця пожеж. Попри великі масштаби займання, всі осередки були оперативно ліквідовані",— зазначила речниця ДСНС Марина Аверіна.

Атака на Одещину 26 серпня: що відомо

Сьогодні вранці, 26 серпня, російські війська здійснили черговий ракетний удар по Одеській області, спрямований на енергетичну та цивільну інфраструктуру регіону. Уламки ракет пошкодили кілька приватних будинків і значну кількість автомобілів. Прокурори фіксують черговий воєнний злочин росіян.

Рятувальники ліквідовують вогонь. Фото: ДСНС Одещини